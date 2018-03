Te veel vuurwerk in voetbalstadions 17 maart 2018

Volgens de federale politie is het aantal incidenten met Bengaals vuur, voetzoekers of rookbommen in de voetbalstadions gestegen. Sowieso zijn die dingen verboden bij voetbalwedstrijden, maar supporters smokkelen ze wel binnen. In de vorige jaargang noteerde de politie problemen bij drie op de tien wedstrijden, dit seizoen is dat al bij vier op de tien. Supporters onderschatten vaak de gevaren. Zo kan Bengaals vuurwerk een temperatuur bereiken van wel 1.500 graden, waardoor het overal doorheen brandt. Clubs riskeren boetes tot 25.000 euro, betrapte supporters hangt een stadionverbod en een boete van vele duizenden euro's boven het hoofd. (KAV)

