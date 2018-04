Te veel voetbal op tv Nieuw programma Ben Crabbé moet nog even wachten 19 april 2018

'Wereldkampioenen', het nieuwe programma van Ben Crabbé over de Rode Duivels, wordt uitgesteld. Crabbé zou vanaf 26 april in de aanloop naar het WK voetbal in Rusland met drie vrienden de voetballers analyseren, maar zal nu pas vanaf 21 mei te zien zijn. Reden van het uitstel is het overaanbod aan voetbal. Bij de VRT hebben ze nu vastgesteld dat er nog een aantal wedstrijden van de Europa League op donderdag op Canvas moet worden uitgezonden. Daardoor zou 'Wereldkampioenen', dat op Eén te zien zal zijn, in rechtstreekse concurrentie komen met de Europa League. De vrijgekomen zendruimte op Eén zal worden ingevuld met zaalshows van onder anderen Els De Schepper. (MC)

