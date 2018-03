Te veel verzorgers in crèche geven baby's stress 22 maart 2018

Baby's die in een crèche te veel verschillende verzorgers hebben, krijgen daar stress van. Daarom worden ze in Nederland voortaan slechts gedragen, gevoed en verschoond door twee vaste begeleiders. Van hen moet er elke dag ten minste één aanwezig zijn. Michel Vandenbroeck, professor Pedagogie gespecialiseerd in kinderopvang (UGent), beaamt dat jonge kinderen, zeker tot ze anderhalf zijn, best met zo min mogelijk opvoedfiguren in aanraking te komen. "Dat is ook de reden waarom we aanraden om niet met te veel verschillende leeftijdsgroepen te werken, anders moeten ze te vaak doorschuiven." Over de stress die baby's in crèches ervaren, komen steeds meer gegevens aan het licht. "Vooral 's ochtends, bij het afzetten, worden verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol gemeten. Als dat langere tijd aanhoudt, kan het invloed hebben op de hersenontwikkeling." (FVG)

