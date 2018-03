Te veel vertrouwen in nieuw lief maakt man 10.000 euro lichter 28 maart 2018

Het is niet altijd een goed idee om je partner meteen volmacht te geven over je rekeningen. Een man uit Nieuwpoort raakte zo 10.000 euro kwijt aan zijn ex-vriendin, die hij bij het begin van hun relatie al zijn rekeningen liet beheren. "Maar in plaats van overschrijvingen te doen, schreef ze geld over naar haar eigen rekeningen", zei het Openbaar Ministerie gisteren op het proces van de vrouw. De Doornikse verstuurde valse mails om te doen alsof de betalingen gebeurd waren en gooide aanmaningsbrieven van de man weg. Toen hij werd gedagvaard omdat hij zijn alimentatie niet bleek te betalen, kwam alles aan het licht. De vrouw was niet aan haar proefstuk toe: ze tekende twee keer een compromis voor een woning en ging er met de inboedel vandoor, en lichtte een garage op. Ze riskeert twee jaar cel. Vonnis op 14 april. (BBO)

