Te veel schermpjes? Niét schadelijk voor jongeren

09 april 2019

Door de jeugd zal het ongetwijfeld tot 'onderzoek van het jaar' worden uitgeroepen: online gamen, surfen of filmpjes op YouTube kijken blijkt dan toch niet zo schadelijk, ontdekten wetenschappers van de universiteit van Oxford. De schermtijd van ruim 17.000 tieners uit Ierland, Groot-Brittannië en de VS werd onder de loep genomen. "We vonden geen statistisch relevant verband tussen schermtijd en het welzijn van tieners", zegt onderzoeker Amy Orben. "De totale tijd die ze op een scherm doorbrengen, heeft weinig effect, zowel in de week als in het weekend. Ook blijkt dat twee uur tot een half uur voor het slapengaan surfen hun welzijn niet aantast." De resultaten worden bevestigd door onderzoekers in ons land. De wetenschappers hopen de vele misleidende berichten over 'de gevaren' van schermen te counteren en angstige ouders te kalmeren. (DM)

