Te veel ozon in 33 van de 39 meetstations 04 augustus 2018

De Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht is gisteren in 33 meetstations overschreden. In amper 6 stations bleven de waarden onder de drempel, bijkt uit cijfers van de Gewestelijke Cel voor het Leefmilieu. De meeste ozon werd geregistreerd in Sint-Pieters-Leeuw (238), Neder-over-Heembeek (234) en Haren (233). Daar benaderde de concentratie de Europese alarmdrempel van 240 microgram per kubieke meter. Twaalf van de meetstations waar de informatiedrempel werd overschreden, liggen in Vlaanderen. In Brussel was het in zeven stations prijs. De verhoogde concentraties worden veroorzaakt door een combinatie van luchtvervuiling en het tropisch warme, zonnige weer.

