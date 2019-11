Exclusief voor abonnees Te veel lood in drinkwater van 82 scholen en crèches 09 november 2019

In 82 scholen en kinderdagverblijven werd vorig jaar in het drinkwater een loodwaarde van meer dan 5 microgram per liter gemeten. In 26 gevallen was sprake van meer dan 10 microgram, wat de eigenlijke norm is. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Vijftien scholen kregen het advies om het drinkwater niet langer te gebruiken voor consumptie.

