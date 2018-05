Te veel gedanst: Hanne Decoutere in ziekenhuis 25 mei 2018

00u00 0

Nieuwslezeres Hanne Decoutere (38) is opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de opnames van 'Hanne Danst' liep ze een scheurtje in de meniscus op. Net als VRT-collega Thomas Vanderveken vorig jaar jaagt nu ook Hanne Decoutere haar grote droom na in een Canvasprogramma. Voor Vanderveken was dat een pianoconcerto spelen in 'Thomas speelt het hard', Decoutere wil meedansen in een voorstelling van het Ballet van Vlaanderen. Die droom moet ze nu even on hold zetten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN