Te veel fijn stof in Brussel? Dan is de tram gratis 24 februari 2018

Als er in Brussel twee dagen na elkaar te veel fijn stof gemeten wordt, hoef je niet meer te betalen voor het openbaar vervoer en de Villo-huurfietsen. Dat heeft de Brusselse regering beslist. Auto's moeten dan ook trager rijden: op wegen met een maximumsnelheid van 70 tot 90 km/u wordt die verlaagd naar 50 km/u, op de Ring rond Brussel naar 90 km/u. Er zal dan ook een verbod komen op verwarmen met hout, tenzij dat de enige warmtebron is voor een gezin. Als de vervuiling nog ernstiger is dan 50 microgram fijn stof per kubieke meter, kan autoverkeer in het Brussels Gewest zelfs volledig verboden worden. (DCFS)