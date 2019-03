Te veel afgebeld? Dan vliegt u op zwarte lijst tandarts 08 maart 2019

De angst voor de tandarts is zo groot dat u de dag van de afspraak zelf afbelt of u vergeet gewoon uw controle? Als dat twee keer gebeurt, riskeert u op de zwarte lijst van de tandarts te belanden - en dus op zoek te moeten naar een nieuwe. Beroepsvereniging VBT vindt het aanvaardbaar om 'onbetrouwbare patiënten' te weigeren. Die kosten zorgverleners immers geld en tijd, én talrijke andere - mogelijk stipte - patiënten staan te springen om de plek in te nemen. "De vraag is veel groter dan het aanbod", klinkt het. "Dat maakt het gemakkelijker om patiënten af te wijzen." Tandartsen mogen dat, tenzij de patiënt dringend hulp nodig heeft. Minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) toont begrip. "Als je als patiënt keer op keer niet komt opdagen en nooit op voorhand verwittigt, is het niet verwonderlijk dat je tandarts op een bepaald moment zegt dat het genoeg is geweest."

