Te snel gereden om lek te dichten? Vrijspraak

Een 32-jarige technicus uit het West-Vlaamse Gistel is in de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor een snelheidsovertreding afgelopen zomer. Opvallend, want M.V. werd geflitst in Heist met een snelheid van 83 km/uur in de bebouwde kom. De man had echter een goede reden: hij verklaarde meteen dat hij op weg was naar het Zeepreventorium in De Haan, waar een chloorlek was ontstaan. "Ik moest snel ter plaatse zijn, want er waren mensen in gevaar", aldus de technicus. Hij legde een verslag van de herstellingswerken voor aan de politierechter om zijn verhaal te bewijzen. Die oordeelde dat er sprake was van overmacht en sprak M.V. vrij. Het Openbaar Ministerie meent dat het verslag mogelijk dateert van een dag na het chloorlek en tekent wellicht beroep aan tegen de vrijspraak.

