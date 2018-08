Te slappe zonnecrème: Gentse vuilnismannen leggen werk neer 07 augustus 2018

00u00 0

Bij de Gentse afvalintercommunale Ivago is een spontane staking uitgebroken. Daardoor blijft al het huisvuil wellicht nog tot donderdag staan. Vakbondsafgevaardigde Peter Wieme (CCOD) heeft het over een "veel te hoge werkdruk en een totaal gebrek aan respect". Voorbeelden? "De mannen krijgen slechts twee liter gekoeld water mee. En terwijl vroeger zonnecrème met factor 50 voorzien werd, is dat nu nog maar factor 30. Bij dit weer is dat compleet onverantwoord." Gisteren zou in het stadscentrum voor het eerst in zes weken weer papier en glas opgehaald worden. Die onderbreking is er jaarlijks vanwege de Gentse Feesten, en ze zorgt er ook voor dat meer vuinisophalers verlof kunnen nemen. Gevolg is wel dat er nu bijzonder veel papier en glas buitenstaat - en het personeel ziet het niet zitten om bij deze hitte veel harder te werken. Door de staking blijft ook het restafval, pmd en gft staan, met de nodige geurhinder tot gevolg. Vakbonden en directie zaten gisteren een hele dag samen, voorlopig zonder resultaat. (VDS)

