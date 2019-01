Te rappe Boef mag 1,5 jaar niet meer rijden 31 januari 2019

Boef (foto) mag de komende 18 maanden niet meer met de auto rijden, zo heeft een Nederlandse rechter gisteren geoordeeld. De 25-jarige rapper plaatste zelf een filmpje online waarin te zien was hoe hij met 300 km/u over de snelweg reed en met 165 km/u door de bebouwde kom van Tilburg. "Hij gebruikte de weg als racebaan", klonk het vonnis. De rechter stelde ook dat Boef als rapper een voorbeeldfunctie heeft. "We moeten voorkomen dat andere mensen zijn gedrag gaan kopiëren." Boef kreeg een rijverbod van 30 maanden, maar 12 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. "Want hij heeft zich de afgelopen jaren in positieve zin ontwikkeld." De rapper moet ook 6.500 euro betalen aan een fonds voor verkeersslachtoffers.

