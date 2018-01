Te lang in de zon? Sensor op duim vertelt het je 00u00 0

Cosmeticagigant L'Oréal lanceert een piepkleine uv-sensor die op de duim wordt gedragen en gebruikers vertelt of ze al dan niet te lang in de zon hebben gelegen. De chip is zo'n twee millimeter dik en past perfect op een duimnagel - volgens L'Oréal dé plek waar je het meeste zon vangt. Via een app kan je aflezen aan hoeveel uv-licht je hebt blootgestaan, om zo veilig te zonnebaden. De sensor kan de data tot drie maanden opslaan. Het apparaatje werd al voorgesteld op technologiebeurs CES en komt nog deze zomer in de VS op de markt. Bij ons zal de sensor volgend jaar te koop zijn. De prijs zou tussen de 35 en 50 euro schommelen. (AG)