Te laat met wetgeving over snel internet: dwangsom van 5.000 euro per dag

Ons land moet de Europese Commissie een dwangsom van 5.000 euro betalen voor elke dag dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een richtlijn niet heeft omgezet die de uitrol van snel internet vergemakkelijkt en stimuleert. Dat staat in een arrest van het Europees Hof van Justitie. Ons land haalt daarmee een bedenkelijke primeur binnen. Het is de eerste keer dat een lidstaat zo vroeg in een procedure veroordeeld wordt tot een dwangsom. Door veel vroeger een financiële sanctie op te leggen, moeten lidstaten er nog sterker toe aangezet worden om Europese richtlijnen in nationale wetten om te zetten, is de redenering van het Hof. Het Brussels Gewest betwist echter dat het ter zake bevoegd is en beweert dat het een federale materie is. Dat wordt nu onderzocht.

