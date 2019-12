Exclusief voor abonnees Te koud voor Iserbyt 23 december 2019

Wel twintig minuten lang zat Eli Iserbyt met zijn voeten in een badje met warm water. Zijn moeder had een muts over zijn hoofd geduwd, ze probeerde haar zoon met handdoeken droog te wrijven en legde jassen over hem heen. Iserbyt stapte iets over halfweg uit de koers. Hij was helemaal onderkoeld. Iemand moest hem over de nadarafsluiting tillen en vervolgens werd Iserbyt, als een levensgrote pop, naar het tentje gedragen waar een mens het ook niet echt warm krijgt.

