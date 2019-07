Exclusief voor abonnees TE KOOP: Tour-triomfboog van 1,5 ton, prijs overeen te komen 17 juli 2019

De monumentale gele fietsboog die deze zomer Brussel kleurt, staat te koop. Het kunstwerk op de Kunstberg werd gebouwd ter ere van de Grand Départ van de Tour de France in de hoofdstad en staat er nog tot 20 augustus. Om te vermijden dat het daarna gesloopt wordt, hoopt de ontwerper dat iemand het wil overnemen. "Als een persoon, bedrijf of gemeente de boog wil kopen om hem permanent te installeren of als onderdeel van een ander evenement wil gebruiken, ben ik klaar om hem te verkopen", zegt Xavier Mineur aan RTBF.

