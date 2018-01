Te koop Huis van de Reus 00u00 0

Het huis van de Reus van de Bende Van Nijvel staat te koop. Zijn woning op de Moorselbaan nummer 117 in Aalst wordt via immobiliënkantoor Tijl Jansegers verkocht voor 169.000 euro. Christiaan B. woonde vijftien jaar in de woning langs de drukke weg in Aalst, tot aan zijn dood in april 2015. Hij huurde het huis van een vrouw, die het nu te koop aanbiedt. Voor de geïnteresseerden: vanaf volgende week kan je het interieur van de woning online bekijken via de website. (KBD)

