Te koop: halve villastraat

In de Torfheidedreef in het Antwerpse Schilde staan liefst negen villa's tegelijk te koop. Ze behoren allemaal toe aan de lokale familie Costermans, die gespecialiseerd is in vastgoedontwikkeling. De voorbije jaren werden ze verhuurd aan buitenlandse zakenlui die tijdelijk in België werkten. Maar die markt is de jongste tijd in mekaar gezakt, omdat veel rijke 'expats' liever een luxeappartement betrekken in de stad. Om de negen villa's in de kijker te zetten, organiseert immokantoor Immo Point dit weekend een 'Open straat', waarbij de villa's vrij kunnen worden bezocht. De vraagprijs voor de 'goedkoopste' luxewoning bedraagt 875. 000 euro, voor de duurste is dat 1.598.000 euro. Alle panden samen kosten net geen 10 miljoen euro. (KDC)

