Dat de steunmaatregelen door de respectievelijke ministers niet echt op een verantwoorde manier doordacht zijn, bewijst wel het artikel 'Vier mensen met contactberoep maken hun rekening'. Zo krijgen (sommige) zelfstandigen die al sowieso goed geld verdienden en het strikt genomen niet echt nodig hebben vrij gulle steunmaatregelen (en dan durven ze nog te klagen) terwijl anderen die het wel kunnen gebruiken dan weer niets krijgen. Maar ook bij de loontrekkenden zit het scheef: zo krijgt iemand die maar 1.500 euro verdient 70% van zijn loon, maar iemand die 3.000 euro verdient en het dus ook niet echt nodig heeft evengoed 70% - en dan spreken we nog niet van de vele extra's, zoals opschorting van de lening enzovoort. Ik snap het niet: wij zijn een land met veel schulden en juist wij zijn het gulst in het geven van al die steunmaatregelen. Ook experts die de maatregelen vergelijken met het buitenland zeggen dat wij het minst selectief omgaan bij het uitdelen van steun. En voor de dromers: het is niet sinterklaas die dat gaat betalen, maar wij, belastingbetalers. En dan zullen zij die er financieel het zwakst aan toe zijn het het hardst voelen.

André Truyts, Wilrijk

