Te gevaarlijk: vuurwerk gaat niet door 04 juli 2018

Tessenderlo vindt het té gevaarlijk en dus komt er op maandag 9 juli - na 'Loois Feest' - geen vuurwerk in de gemeente. "Na overleg en een analyse van de toestand met de brandweer bleek het risico te groot geworden. We hopen dat de bevolking ons begrijpt", klinkt het bij de gemeente. Mogelijk volgen andere steden snel, want op de Vlaamse Feestdag op 11 juli staat er op veel plaatsen in Vlaanderen vuurwerk gepland. (BVDH)