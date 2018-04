Té eng voor K3-fans Maar 'Mottige Mot' blijft 16 april 2018

00u00 0

De boze heks uit Sneeuwwitje of Voldemort uit Harry Potter waren ook geen doetjes, maar de 'Mottige Mot', het nieuwe personage uit de K3-show, doet kinderharten pas echt in elkaar krimpen. Dat vinden toch enkele ouders die de show bezochten. Sommigen verlieten zelfs vroeger de zaal, en klaagden bij organisator Studio 100 dat hun kinderen nachtmerries hadden door het griezelige personage. In de show proberen Hanne, Klaasje en Marthe 'Vlinderland' te beschermen tegen de boosaardige Mottige Mot, die alle andere vlinders wil bevriezen. Studio 100 is weliswaar niet van plan iets te wijzigen. "Een show van K3 wordt altijd gemaakt voor een breed familiepubliek. We waken erover dat K3 zelf niet bang is van de 'Mottige Mot', maar net heldhaftig de strijd aangaat. We hopen dat de fans zich daaraan kunnen spiegelen", klinkt het.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN