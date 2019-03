Te dure beveiliging voetbalmatchen? Brugge wil drone inzetten 07 maart 2019

De kost voor het inzetten van politie bij voetbalwedstrijden is opgelopen tot bijna 11 miljoen euro per jaar. Twee jaar daarvoor bedroeg deze kost nog 6,2 miljoen. Volgens kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA), die de cijfers opvroeg, moeten de betrokken burgemeesters en hun lokale politiezones hun verantwoordelijkheid nemen en moet de politie-inzet voor voetbal dalen. Club Brugge is de koploper van de klas met 1 politieman per 184 supporters. Jaarlijks lopen de kosten van de politie-inzet in Brugge - Cercle en Club samen - op tot 1 miljoen euro. Burgemeester Dirk De fauw wil die kosten drukken en zat al samen met de korpschef. Een optie is om de helikopter tijdens risicomatchen aan de grond te houden en een drone in te zetten. Ook de risicoanalyse per match wordt mogelijk herbekeken. (MMB)

