Te droog? Hoeilaart deelt gratis water uit om auto te wassen 09 juli 2018

In heel wat gemeenten wordt u vriendelijk verzocht om uw auto vooral onder het stof te laten zitten en uw gras rustig te laten verdorren, want door het droge weer moeten we spaarzaam zijn met water. Niet zo in Hoeilaart. Daar deelt het gemeentebestuur sinds zaterdag zelfs gratis water uit om naar hartenlust te sproeien en te wassen. Grondwater, dat wordt opgepompt voor een bouwproject, staat ter beschikking van de inwoners. Hoeveel het is, weet het gemeentebestuur zelf niet. "Een aanzienlijke hoeveelheid", zegt schepen van Water Marc Vanderlinden. De pomp zal nog tot september water aanbieden. Inwoners kunnen er hun kannen en jerrycans komen vullen. "Opletten: het is geen drinkwater", zegt Vanderlinden. (VDBS)

