Te dikke banden: Van Avermaet niet met gele fiets 14 juli 2018

Opvallend: geletruidrager Greg Van Avermaet zal niet op zijn gele fiets door de Hel rijden. Het frame van Van Avermaets fiets is immers niet voorzien op bandjes van 28 millimeter, de breedte waarmee BMC zondag op de kasseien rijdt. Van Avermaet start in Arras dus op zijn grijze BMC-fiets, waarmee hij ook de eerste twee ritten in deze Tour afwerkte. (DNR)