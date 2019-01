Te dik? Schuld van je genen 26 januari 2019

Slanke mensen hebben geen énkele reden om smalend te doen over zwaarlijvigen. Want mager zijn heeft te maken met goede genen die je geërfd hebt en veel minder met een perfect dieet of een gezonde levensstijl. Dat zeggen wetenschappers van de universiteit van Cambridge, die het DNA van 1.600 slanke mensen vergeleken hebben met dat van personen met zwaar overgewicht en met een gemiddeld gewicht. Ze ontdekten dat zwaarlijvigen vaker genen hebben die al eerder gelinkt werden aan overgewicht. Magere mensen hadden die genen in veel mindere mate én hadden meer genen die betrokken zijn bij gezonde magerheid. "Zwaarlijvigen bekritiseren is makkelijk, maar nu blijkt dat we veel minder controle hebben over ons gewicht dan we eerder dachten", zegt onderzoeker Sadaf Farooqi.

