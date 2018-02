Te bloot door #MeToo: eeuwenoud schilderij geweerd 02 februari 2018

Een kunstgalerij in Manchester heeft een schilderij uit de 19de eeuw uit haar tentoonstellingsruimte gehaald, 'omdat het werk geen goede voorstelling van de vrouw geeft'. Het gaat om 'Hylas and the Nymphs' (1896) van de Engelse kunstschilder John William Waterhouse. Het schilderij toont een scène uit de antieke mythologie, waarbij een jonge man door verscheidene naakte nimfen in de vijver des doods wordt gelokt. De curatrice verbergt niet dat haar besluit deels is genomen onder invloed van het hedendaagse debat over seksisme. Op de plaats waar Hylas met zijn nimfen hing, hangen nu post-its waar bezoekers hun mening over de kwestie kwijt kunnen.

HLN