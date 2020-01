Exclusief voor abonnees TD Vata op de bank T1 Hollerbach ziek, T2 Schmidt ziek... 20 januari 2020

In de Moeskroense dug-out zat zaterdagavond niet coach Bernd Hollerbach, maar wél Rudi Vata, de kersverse sportief directeur van de Henegouwers. Een serieuze uitdaging voor de voormalige Albanese verdediger. "Hij had nog maar net getekend toen bleek dat de coach wegens ziekte niet kon vertrekken op stage. Ik denk niet dat hij zich zijn eerste werkdagen bij ons zo voorgesteld had", lachte kapitein Mohamed achteraf. "Hij werd eerst nog bijgestaan door assistent-coach Dennis Schmidt, maar die werd midden in de week ook geveld door ziekte." Vata viel meteen op door zijn energieke coachingstijl. "Dat hebben we ook op stage meteen gemerkt, er zit wel wat leven in." Wanneer Hollerbach - die een longontsteking heeft - terugkeert, is nog niet duidelijk. (SDG)

