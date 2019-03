Tchmil, in 40 wonderbaarlijke seconden Column | Wuyts 23 maart 2019

00u00 0

Het is voor het visje dat in 1999 nog in de zaadleider zat dat ik dit verhaal schrijf. Voor het eitje ook dat ongeduldig op bevruchting wachtte. Milaan-Sanremo was dat jaar bijzonder mooi. Niet dat het stramien zo anders was: sprong, sisser, sprint - dat zou het weer worden. De Poggiospringer heette Gabriele Colombo. Een sierlijke vent, de winnaar van '96. Zelfs te schoon om Italiaan te zijn. Colombo's droom klonk al hardop, maar Erik Dekker spoelde hem zonder schroom weg. 69 mannen liepen samen. De spurt werd met een derde van de massa betwist. Nog 600 meter. Van Bon trok hoog op, Colombo blies in zijn wiel een laatste adem uit en Fagnini was op plek drie sprintrijp. Dan kwam dat bevreemdende ogenblik. Die lichte aarzeling. Het was alsof de god van de Riviera de renners een adempauze oplegde. Het beeld stond een nanoseconde stil. Op dat unieke moment besloot de vierde in de rij dat ingebeelde staakt-het-vuren brutaal te doorbreken. Andrei Tchmil stoomde in volle vaart door en scheerde vliegensvlug naar de rechternadar. In het pak vielen monden open. Ik heb dat beeld van de genadeslag vijf keer stilgezet en met steeds grotere verbazing bekeken. Tchmil reed zonder helm en zonnebril. Achter hem pronkten neuzen met Rudy Projects, Bollé's en een enkele Armani. Het was eenvoud tegen ijdelheid. Het ging vooral om de onverzettelijkheid van een getormenteerde ziel die zichzelf een tweede monument wilde schenken. Na de Hel de Primavera. Veel verder konden doelen niet uiteen liggen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen