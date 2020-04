Exclusief voor abonnees Tchmil behandeld voor kanker 06 april 2020

De Russische Belg Andrei Tchmil (57) is in een ziekenhuis in het Italiaanse Brescia behandeld voor kanker. Er is bij Tchmil een tumor verwijderd, liet hij weten via Facebook, dag op dag twintig jaar nadat hij de Ronde van Vlaanderen won. "Goede vrienden, twintig jaar geleden won ik de race van mijn dromen. Vandaag twintig jaar later moet ik een andere tegenstander bekampen, die onklopbaar leek en die je stilletjes van binnen opeet: kanker." (MG)