Exclusief voor abonnees Taylor Swift snoept record af van Michael Jackson 26 november 2019

00u00 0

Vrouwen aan de macht in de muziekindustrie. Zondagnacht werden de American Music Awards (AMA's) uitgereikt in Los Angeles, en daar kwam Taylor Swift (29) als grote winnaar uit de bus. Ze kon haar vijf nominaties verzilveren - voor onder meer 'Artiest van het jaar' en 'Favoriete album pop/rock' - én werd geëerd met de titel 'Artiest van het decennium'. Dat brengt het totale aantal AMA's dat ze ooit mee naar huis mocht nemen op 29, waardoor Swift het record van Michael Jackson verbreekt. De King of Pop had er 24 op zijn schouw staan. Om te tonen waarom net zij tot 'Artist Of The Decade' werd uitgeroepen, zong Taylor een medley van haar populairste nummers uit de voorbije tien jaar. Haar goede vriendinnen Camilla Cabello en Halsey nodigde ze uit op het podium, om samen met haar 'Shake It Off' te brengen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu