Taylor Phinney stopt 17 oktober 2019

Taylor Phinney stopt op zijn 29ste met wielrennen. De Amerikaan van EF-Education First rijdt zondag met de Japan Cup zijn laatste koers. Phinney werd in 2012 tweede op het WK tijdrijden. Dat jaar won hij ook de proloog in de Giro. Na een zware val in 2014 werd hij nooit helemaal de oude. Zijn laatste uitschieter was een 8ste plaats in Parijs-Roubaix vorig jaar. (DMM)