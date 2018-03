Taxichauffeurs leggen morgen Brussel lam 26 maart 2018

00u00 0

De Brusselse taxichauffeurs schakelen morgen een versnelling hoger in hun strijd tegen Uber. Zo'n 800 bestuurders zullen het verkeer in de hoofdstad in de war sturen met blokkades aan de op- en afritten van de Ring. Ook de toegang naar de luchthaven gaat mogelijk dicht. "We hebben al heel wat symbolische acties gehouden, maar die halen niets uit", zegt Sam Bouchal van de vereniging van Brusselse taxichauffeurs. "Ja, de pendelaars zullen boos zijn. Maar als wij nu niets ondernemen, staan straks ook hún jobs op het spel door bedrijven als Uber."