Taxi's worden goedkoper én uw chauffeur zal Nederlands praten 08 december 2018

Ten laatste tegen 2020 moet elke taxichauffeur in Vlaanderen verplicht Nederlands kunnen praten met zijn klanten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist in het nieuwe taxidecreet, dat volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ten laatste op 1 januari 2020 in werking treedt. Weyts wil taxi's ook goedkoper maken: zo worden de vaste tarieven afgeschaft en zullen chauffeurs ook over heel Vlaanderen kunnen werken. Nu zijn ze nog beperkt tot het grondgebied van hun gemeente. Het decreet doet ook de quota, waardoor het aantal taxi's beperkt is tot 1 per 1.000 inwoners, verdwijnen.