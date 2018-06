Taxi rijdt voetgangers aan in Moskou 18 juni 2018

In de buurt van het Rode Plein in Moskou zijn acht voetgangers gewond geraakt toen een taxi op het voetpad was beland. De taxichauffeur was de controle over het stuur verloren. Op videobeelden is te zien hoe omstaanders de bestuurder uit zijn wagen probeerden te trekken. De man kon alsnog te voet ontsnappen, maar de politie pakte hem op. Hij zou niet onder invloed van alcohol zijn geweest. Mogelijk was hij in slaap gevallen. Bij de slachtoffers waren ook twee Mexicaanse voetbalsupporters. (KAV)

