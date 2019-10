Exclusief voor abonnees Tau * Mikken op PSG, hopen op Moeskroen 17 oktober 2019

00u00 0

Zijn enkel doet niet al te veel pijn meer. Percy Tau - sinds woensdag terug van Zuid-Afrika - hervatte gisteren de groepstrainingen bij Club Brugge. Bedoeling is dat hij zeker tegen volgende dinsdag wedstrijdfit geraakt, als PSG in de Champions League op bezoek komt. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat Tau, die een kleine twee weken geleden tegen AA Gent zijn enkel verzwikte, morgenavond mee de verplaatsing maakt naar Moeskroen. Al is die kans eerder klein. Club zal hoe dan ook geen onnodige risico's nemen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen