Tattoo's en bokslessen op Virgin-cruise

Een tattoo-shop, een catamaran-net achter aan het schip en bokslessen: het zijn maar een paar van de faciliteiten die Virgin Voyages, de nieuwe adults only cruiserederij van Richard Branson, te bieden heeft. Naast een tattooshop in zeemansstijl aan boord wil Sir Richard de cruisewereld door elkaar schudden met restaurants zonder vaste etensuren. Razzle Dazzle is een kleurrijke American diner met plantaardige gerechten en smoothies met alcohol. The Test Kitchen organiseert mixology-cursussen en koffieworkshops. Je treft er ook een Koreaans barbecuerestaurant en een foodhall met meerdere keukens aan, net als een indrukwekkend wellnessaanbod (spa, bokslessen en bootcamp).

