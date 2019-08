Exclusief voor abonnees Tattoo? eerst psychologische test afleggen voor je rijbewijs krijgt 07 augustus 2019

Wie in Iran een tattoo heeft, mag niet langer met de auto rijden, tenzij hij of zij eerst psychologische testen aflegt. Anders wordt er geen rijbewijs meer verleend aan getatoeëerde bestuurders. "Tatoeages zijn een soort zelfverwonding", stelt een politiewoordvoerder. "En mensen die dát doen, lijden mogelijk aan psychische stoornissen." In de islamitische republiek Iran golden tattoos al langer als "tekenen van de westerse cultuurinvasie", maar nu worden ze dus ook bekeken als symptoom van een psychische ziekte. Nochtans zijn tattoos steeds populairder bij Iraanse jongeren, tot grote ergernis van de autoriteiten. Zo staan de armen van Ashkan Dejagah, de kapitein van de nationale voetbalploeg, vol tattoos. Om die reden wilde de ethische commissie van de Iraanse voetbalbond hem drie jaar

