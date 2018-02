TAS wijst beroep 47 Russen af 10 februari 2018

Om 11u gisterenochtend kregen 47 Russen van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) te horen dat hun beroep was afgewezen. Zij hoopten langs juridische weg nog op de Winterspelen te geraken - tevergeefs. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had hen eerder uitgesloten wegens hun betrokkenheid in het Russisch dopingschandaal. Het besluit was een opsteker voor het IOC en een opdoffer voor grote namen uit de wintersport, onder wie shorttracker Viktor Ahn, langlaufer Aleksandr Legkov en schaatster Olga Fatkulina. In totaal nemen er nu 168 atleten uit Rusland onder neutrale vlag deel, in Sochi waren er dat nog 232. Even overwogen de 47 atleten om nog een zaak op te starten bij de arrondissementsrechtbank in Lausanne, waar het IOC en het TAS hun hoofdzetel hebben, maar ze zagen daar later op de dag toch van af. (VH)

