Tas vervangt zakje 07 september 2019

De Snack Bags van Parkland zijn het perfecte alternatief voor plastic zakjes. Deze snacktasjes, gemaakt van 100% gerecycleerde pet-flessen, zijn ideaal om tussendoortjes als koekjes en noten of grote snacks zoals boterhammen of wafels mee te nemen. Handig is ook dat ze schoongemaakt kunnen worden in de vaatwasser en je ze ontelbare keren kan hergebruiken.

