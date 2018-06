Tarieven gaan omhoog 14 juni 2018

Vanaf 23 juli verhoogt Telenet de tarieven van een aantal diensten. "Dat is nooit een aangename boodschap", zegt John Porter. "Maar het is een faire aanpassing, gezien de gedane investeringen in ons netwerk en de verbetering van de klantenervaring." De tariefaanpassingen treffen enkele populaire producten. Zo moeten de klanten van Whop en Whoppa 1,7 euro per maand meer ophoesten, terwijl de mobiele abonnementen King en Kong 1 euro per maand duurder worden. Play Sports kost vanaf 23 juli 1,55 euro per maand meer. Apart aangeboden internetproducten worden 1 euro per maand duurder. De grootste tariefverhoging is voor de klanten van Wigo 100: 3 euro extra per maand. De prijzen van enkele andere producten veranderen niet. Dat geldt onder meer voor Basic Internet, de entertainmentpakketten van Play en Play More en de Play Sports Dagpass. (FrD)

