Tarantula's lusten zelfs buidelratten 16 maart 2019

00u00 0

Een verrassende hoeveelheid sterfte bij kleine gewervelde dieren in het Amazonewoud, is voor rekening van grote spinnen en duizendpoten. Dat stelde een onderzoeksteam van de Universiteit van Michigan vast na een expeditie in het Amazonewoud. Tijdens een van hun nachtelijke onderzoekstochten hoorden ze tussen de bladeren iets ritselen. "We zagen een enorme tarantula die op een buidelrat zat", zegt onderzoeker Michael Grundler. "De rat was door de spin gegrepen en bewoog nog een beetje. Na ongeveer een halve minuut stopte hij met trappelen."

