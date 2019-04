Exclusief voor abonnees Tankstation column 05 april 2019

Een dag voor de clash citeerde Fred Rutten de uitbater van zijn tankstation: "In de play-offs kan het iedere week veranderen." Mooi toch dat de coach van Anderlecht de kleine man zoveel gezag toekent. Die heeft kennelijk meer verstand van voetbal dan technisch directeur Frank Arnesen. Met de Deen botert het niet. Tsja, dan ga je als coach te rade in tankstations, bij postbodes en taxidrivers, alleen al voor een gevoel van verbondenheid. Want het kan eenzaam zijn in het Astridpark.

