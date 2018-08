Tankstations geven steeds meer korting op maximumprijs 01 augustus 2018

00u00 0

Uitbaters van tankstations geven gemiddeld steeds meer korting op benzine en diesel tegenover de officiële maximumprijzen. Dat stelt het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. Voor benzine 95 steeg de gemiddelde korting van 7,2 cent per liter in 2014 naar 8,2 cent in de eerste zes maanden van dit jaar. Voor diesel is dat zelfs nog meer, van 8,1 cent per liter naar 10,3 cent per liter voor dezelfde periodes.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN