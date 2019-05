Exclusief voor abonnees Tankstation in Kalken vernield door vuur 29 mei 2019

Een brand heeft gistermiddag een deel van het dak van het Total-tankstation op de E17 in Kalken richting Antwerpen vernield. De rookpluim was kilometers ver zichtbaar. Twaalf personeelsleden en enkele klanten werden geëvacueerd. Een douchende trucker raakte lichtgewond en twee wagens werden beschadigd door vallende brokstukken. De shop liep heel wat rook- en waterschade op en blijft vermoedelijk een tijd dicht. Het tankstation zelf is weer open, al kan je er enkel met bankkaart betalen. "Vermoedelijk ligt de oorzaak bij een kortsluiting of een blikseminslag", zegt de politie. (DVL)

