Tanker lekt stookolie: honderden vogels besmeurd 25 juni 2018

In Nederland zijn minstens 800 vogels besmeurd geraakt met stookolie nadat een een tanker zaterdag 200 liter van het goedje gelekt heeft in de haven van Rotterdam. 10 tot 15 dierenambulances en verscheidene boten van de brandweer werden ingezet om de dieren te redden, over een stuk van ongeveer tien kilometer tot aan Hoek van Holland. Onder de 'slachtoffers' zijn onder meer zwanen, ganzen en eenden. De verwachting is dat een aantal dieren het niet zullen overleven. Ook zeehonden zwemmen in het gebied rond, maar zij lijken gespaard te zijn gebleven. Het opruimen zal nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Het Havenbedrijf stelt de eigenaar van de tanker, het Noorse Odfjell, aansprakelijk.

