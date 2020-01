Exclusief voor abonnees Tanken wordt wat goedkoper 29 januari 2020

Tanken is wat goedkoper geworden. De maximumprijs van diesel (B7) is met 5 cent gedaald tot 1,4960 euro per liter. De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) zakte met 4,6 cent tot 1,4520 euro, die voor een liter benzine 98 (E5) met 5,2 cent tot 1,5410 euro.

Ook stookolie werd iets goedkoper. Bij een bestelling van minstens 2.000 liter kost ze hoogstens nog 0,6067 euro per liter, een daling met ruim 2,2 cent. De maximumprijs bij kleinere bestellingen daalde evenveel, tot 0,6364 euro per liter.

