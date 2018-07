Tank mag niet meerijden in defilé, maar lokt massa 'fans' naar Warandepark 23 juli 2018

De tank van Poelkapelle heeft dan toch niet meegereden tijdens het defilé van de nationale feestdag in Brussel. Het gevaarte kon de gewenste snelheid niet halen. Toch zijn de bezielers niet teleurgesteld. "In het Warandepark stonden we urenlang in het middelpunt van de belangstelling."

HLN