Tanguy Turgis (19) eerste tiener sinds 1962 die finisht 09 april 2018

00u00 0

De opdracht was 'simpel' voor Tanguy Turgis. Uitrijden en de eerste tiener worden sinds 1962 die Parijs-Roubaix succesvol weet af te haspelen. De 19-jarige Fransman slaagde met brio in zijn onderneming, want Turgis wist zich na het Bos van Wallers nog even bij de uitgedunde favorietengroep te scharen. De renner van Vital Concept-Cycling Club finishte uiteindelijk als 42ste. Samen met broer Jimmy Turgis (Cofidis) kwam hij op 12:15 van winnaar Peter Sagan over de meet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN