Tandjes, euh, handjes in de lucht voor Samson & Gert 07 juni 2018

00u00 0

'Waar zijn die handjes?' - of 'tandjes', zoals de verspreking van Samson zou luiden - is niet langer alleen de leuze van Regi. Voor hun nieuwe zomersingle 'Handen hoog', die eind deze maand uitkomt, namen Samson en Gert gisteren de clip op. Samen met Alberto, Van Leemhuyzen en de burgemeester - en een groepje figuranten - stonden ze op de set in het Antwerpse Borsbeek. "Ik was vanmorgen een uur te vroeg", zei Gert Verhulst. "Gewoon omdat ik er zo naar uitkeek om weer een dag plezier te maken met Koen en de twee Walters (Crucke, De Donder en Baele, red.). Zelfs na bijna dertig jaar zijn we nog niet uitgekeken op elkaar. Onze vriendschap is onverwoestbaar. We doen dus nog wel even door met 'Samson & Gert'." Eind deze maand verschijnt een verzamel-cd met de twintig grootste 'Samson'-toppers, en deze zomer zijn hun dagelijkse shows in Plopsaland er ook weer. (JR)

